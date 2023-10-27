Вдова Шатунова танцевала и обнималась на концерте памяти певца с манекенщиком
Вдова Шатунова Светлана ответила на слухи о романе с манекенщиком
Фото: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova
Неужели Светлана Шатунова завела новый роман спустя год после смерти музыканта?
Вдова экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Светлана пришла на концерт, посвященной его памяти, не одна. Она появилась на публике с немецким манекенщиком Джулианом Шалком. В прошлом этот эффектный высокий молодой мужчина снимался в клипе Шатунова на песню «А лето цвета неба». Он строит успешную карьеру модели в Германии, где, к слову, проживал сам покойный артист, и где осталась Светлана с двумя его детьми.
Концерт памяти Юрия Шатунова состоялся в «Крокус Сити Холле», Москва, 17 октября. Зрители и поклонники обратили внимание, что его вдова отлично выглядела и пребывала в хорошем настроении. Однако присутствие мужчины рядом публику смутило. Более того, танцы Светланы Шатуновой и Джулиана Шалка, их переглядывания и объятия были пойманы на камеру. Видео наделало много шума и возмущенные фанаты атаковали вдову.
Определенно, многие почитатели таланта Шатунова не готовы смириться с тем, что Светлана может построить отношения с новым мужчиной спустя год после утраты. В социальных сетях распространившееся видео с Шалком активно комментируют, негодующие обращаются напрямую к вдове артиста с нескромными вопросами. Женщина решила ответить. Она сказала, что манекенщик не только работал с ее мужем, он также был частым гостем в его доме.
«Для меня это был первый раз за все время, когда я искренне улыбалась, и в этом меня поддержал близкий друг семьи. Я очень рада была провести этот вечер со всеми вами на концерте памяти моего мужа. Не судите, да не судимы будете», — заявила Шатунова в личном блоге.
Еще один скандал разгорелся вокруг певицы Ларисы Долиной, принявшей участие в концерте в «Крокусе». После шоу она высказалась в своем Telegram-канале, подчеркнув, что сомневалась, стоит ли на него соглашаться. Внезапно артистка заявила — ей вообще непонятен феномен успеха Юры Шатунова.
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