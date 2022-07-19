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«На украинцах»: Захарова резко ответила на идею Киева тестировать оружие НАТО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 163

Захарова прокомментировала планы Минобороны Украины тестировать западное оружие

«На украинцах»: Захарова резко ответила на идею Киева тестировать оружие НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Haim Zach/Israel Gpo

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О готовности сделать свою страну полигоном для военных испытаний заявил украинский министр обороны Резников.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы Киева тестировать у себя новое западное оружие. С таким предложением к иностранным производителям ранее выступил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Отчего-то не добавил „на украинцах“», — язвительно написала Захарова в своем Telegram-канале.

О готовности тестировать в боевых действиях на территории Незалежной новое оружие западных партнеров Резников заявил в ходе выступления в американском аналитическом центре «Атлантический совет».

«Думаю, что для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать свое оборудование», — приводит слова Резникова ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина становится бесконтрольным черным рынком оружия. По данным португальской газеты Expresso, в Киев поступает так много вооружения, что местные власти просто не справляются и теряют контроль над ситуацией. Поэтому оружие, отправленное Западом, возвращается назад через черный рынок.

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