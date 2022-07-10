Expresso: Украина превращается в бесконтрольный черный рынок оружия
Киевский режим оказался не в состоянии принять все поставляемые Западом вооружения. В итоге в Незалежной их получают преступники, после чего продают в тех же западных странах.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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Украина становится бесконтрольным черным рынком оружия! С таким утверждением выступила португальская газета Expresso.
По словам журналистов, в Киев поступает так много вооружения, что местные власти просто не справляются и теряют контроль над ситуацией. Поэтому оружие, отправленное Западом, возвращается назад. Только уже как товар на черном рынке.
Также газета утверждает, что на Украину вооружение зачастую вывозят преступники под видом беженцев. Действенного контроля со стороны Запада за перемещением или применением оружия на Украине практически не существует, заключает издание.
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