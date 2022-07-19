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Духовный лидер Ирана: НАТО планировали начать войну с Россией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Духовный лидер Ирана Хаменеи обвинил НАТО в подготовке войны из-за Крыма

Духовный лидер Ирана: НАТО планировали начать войну с Россией

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Президент России Владимир Путин в Тегеране обсудил с Али Хаменеи вопросы международной безопасности.

Если бы Россия не остановила действия НАТО на Украине, то Альянс сам начал бы войну из-за Крыма. Об этом заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Если путь для НАТО открыт, то эта организация не видит пределов. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма», — цитирует Хаменеи агентство ИРНА.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Тегеран для участия в трехсторонней встрече лидеров Астанинского процесса. Во время встречи с главой Ирана Ибрахимом Раиси президент РФ отметил, что отношения между Россией и Ираном развиваются хорошими темпами.

Также Путин отметил укрепление отношений между странами по направлениям международной безопасности, товарооборота. Отдельно Владимир Путин подчеркнул существенный вклад сторон в урегулирование ситуации в Сирии.

Кроме того, в рамках визита в Тегеран российский президент встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили вопросы двусторонней повестки и ситуацию с вывозом зерна.

Главной темой трехсторонней встречи лидеров России, Ирана и Турции стало установление прочного мира и стабильности в Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Тегеране готовились к визиту Путина.

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