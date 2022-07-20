Представитель МИД Захарова прокомментировала заявление США о новых санкциях

Предупреждения США о введении новых антироссийских ограничений в случае вхождения регионов Украины в состав России не дойдут до дела. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что ошибка Белого дома заключается во введении «новых санкций» и без вхождения украинских территорий в состав России.

«Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», — написала дипломат в Telegram.

Вчера координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что правительство США не признает присоединение к РФ украинских регионов. В том числе «ответные меры» последуют незамедлительно и будут плачевными.

Тогда же постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов отметил, что украинской стороне в любом случае придется принять условия Москвы, включая отказ от Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Ранее 5-tv.ru писал про комментарий Кремля о заявлении Киева, мечтающего уничтожить Черноморского флота и возвращение Крыма.