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Представитель МИД Захарова прокомментировала заявление США о новых санкциях

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Поводы для «сдерживания» России у Вашингтона абсолютно надуманные. Но в мире уже ничему не удивляются.

Представитель МИД Захарова прокомментировала заявление США о новых санкциях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Предупреждения США о введении новых антироссийских ограничений в случае вхождения регионов Украины в состав России не дойдут до дела. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что ошибка Белого дома заключается во введении «новых санкций» и без вхождения украинских территорий в состав России.

«Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», — написала дипломат в Telegram.

Вчера координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что правительство США не признает присоединение к РФ украинских регионов. В том числе «ответные меры» последуют незамедлительно и будут плачевными.

Тогда же постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов отметил, что украинской стороне в любом случае придется принять условия Москвы, включая отказ от Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Ранее 5-tv.ru писал про комментарий Кремля о заявлении Киева, мечтающего уничтожить Черноморского флота и возвращение Крыма.

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