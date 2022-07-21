Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 июля, убывающая Луна в Тельце. Этот знак напорист и решителен, но следуя его характеру, нужно помнить, что слишком поспешные решения могут привести к непоправимым последствиям.

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♈ Овен

Наступил тот неловкий момент, когда вы понимаете, что именно вы стоите у себя на пути. Пришло время перестать придавать вещам, которые не сработали, больше веса, чем они того заслуживают. Чтобы вернуться к истинной цели, вам придется снова заняться работой над собой.

Космический совет: вносите изменения в окружающий мир.

♉ Телец

Энергия конфликта окружает вас в этот момент. Если вы не станете бороться и отступите, то это только усилит постоянно растущее чувство разочарования. Вам придется как минимум выслушать то, что ваш оппонент хочет сказать, а затем высказать свою правду другому человеку. Чтобы легче перенести потрясения, возможно, стоит не воспринимать все близко к сердцу и немного отстраниться.

Космический совет: не бойтесь говорить правду.

♊ Близнецы

Нечего делать и некуда идти. Настоящий момент — это все, что у вас есть. И он требует вашего безраздельного внимания. Вы лечитесь, обновляетесь, растете. Но совершенно безмятежно. Не бойтесь доступно объяснить нарушителям спокойствия, что он вам мешает.

Космический совет: наступает период исцеления.

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♋ Рак

Дела идут не так, как вам хотелось бы, не так, как вы планировали. Примите обстоятельства такими, какие они есть. Примите тот факт, что хаос является неотъемлемой частью процесса творения.

Космический совет: ваши планы будут разрушены.

♌ Лев

Мы все мечтаем окунуться в теплые объятия в конце тяжелого дня. Но сегодня вы начнете уединяться в тихих уголках дома. Помните, что проявлять внимание к своему времени и энергии — нормально. Это нормально — сообщать о своей потребности в пространстве.

Космический совет: вам стоит побыть одним.

♍ Дева

Звезды обращают ваше внимание на закон равновесия и взаимности, особенно если вы слишком щедры. Помните, что не все вокруг вас отдают столько же, сколько и принимают. Внимательно присмотритесь к своему окружению. Спросите себя, поддерживают ли вас эти отношения каким-либо образом или просто истощают ваши резервы.

Космический совет: внимательно присмотритесь к своему окружению.

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♎ Весы

Вы хотите их, и вы хотите быть с ними. Это было ясно с самого начала. Сегодня вы уже выразили возлюбленному свои мысли и чувства? Звезды напоминают, что ваши пути пересеклись в этой жизни по какой-то причине.

Космический совет: признайтесь в любви.

♏ Скорпион

Первое правило: не предполагай. Вы ничего не знаете о том, что творится у других в голове. Каждое объяснение, которое вы придумываете в этот момент, является просто вашей версией данного инцидента. Прервите молчание и начните диалог о том, что происходит на самом деле. Прямые вопросы помогут докопаться до сути дела. Помните, вы можете быть согласны или не согласны с мнением окружающих, и это нормально.

Космический совет: вместо предположений задавайте прямые вопросы.

♐ Стрелец

Вас любили так, как никто не любил раньше. Но этот человек также причинил вам больше боли, чем вы можете измерить. Пора снять розовые очки. Пришло время перестать хвалить ушедшее, и признать, что эта запутанность стала причиной того, что вы забросили свою собственную жизнь. Перенаправьте свою энергию на саморазвитие, вместо того, чтобы сжигать мосты.

Космический совет: сосредоточьтесь на личностном росте.

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♑ Козерог

Руководство на сегодня простое: не предполагай, а спрашивай. Точные вопросы помогут избавиться от слухов. Учитывая общее ощущение хаоса, некоторым из вас, возможно, даже придется играть роль посредника. Вы можете попасть в ситуацию, когда будете вынуждены мирить две или более сторон с противоположными точками зрения.

Космический совет: не бойтесь начать разговор.

♒ Водолей

Вы уже были на этом пути, освободив место в своем сердце для тех, кто не заслуживал вашей любви. Вы доверяли людям, которые снова и снова подводили вас. Сегодня звезды сулят вам изменения. Посмотрите на себя в зеркало и займитесь внутренним сиянием. Вы заслуживаете большего, чем еще одна «недолюбовь».

Космический совет: разожгите свой внутренний огонь.

♊ Рыбы

Вам может казаться, что вы едете бесконечно, не зная, куда вас ведет дорога. Но это далеко не так. Вы находитесь в эпицентре быстрых перемен, и конечная цель находится за ближайшим поворотом. Главное, не пропустите его.

Космический совет: ваша цель находится очень близко.

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