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Дочь Успенской хочет взять фамилию друга матери из США: «Полный разрыв»

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Никита Кротов
Никита Кротов 988

Дочь певицы Успенской Татьяна Плаксина хотела сменить фамилию из-за неблагозвучности

Дочь Успенской хочет взять фамилию друга матери из США: «Полный разрыв»

Фото: Instagram* / uspenskayalubov_official

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В течение долгого времени члены семьи не могли даже общаться из-за постоянных конфликтов.

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина долгое время проживала в США. Спустя несколько лет она вернулась в Россию. Но фамилию она решила поменять, отталкиваясь от американского периода жизни. А что об этом думает ее звездная мама?

«Абсолютно согласна с ней. Фамилия Плаксина говорит о том, что надо плакать. Успенская — успех. Но я дала Тане возможность подумать, сделать осознанный выбор. Она хотела взять фамилию Казимира, моего друга. Но пока окончательного решения нет», — говорит Успенская в рамках интервью изданию 7Дней.ru.

Известно, что какое-то время у Успенской и Плаксиной не складывалось общение, что приводило к частым ссорам, но затем они смогли наладить отношения. Один из скандалов произошел, когда Татьяна, по словам матери, поливала ее грязью, находясь в неадекватном состоянии. Тогда она была уверена, что не нужна Успенской.

«У нас был полный разрыв», — признавалась тогда журналистам Любовь Залмановна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Успенская рассказала о пережитом позоре из-за дочери.

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