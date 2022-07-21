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Еле стояла на ногах: Успенскую заподозрили в злоупотреблении алкоголем на гастролях

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Никита Кротов
Никита Кротов 69

Успенской помогали держаться на сцене во время выступления в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; Instagram* / uspenskayalubov_official

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Фанаты всерьез беспокоятся за здоровье звезды шансона.

Певице Любови Успенской 68 лет. Недавно она удивила поклонников во время своего выступления в рамках фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга». Звезда несколько раз меняла наряды, станцевала с цыганами, исполнила несколько композиций дуэтом с коллегами по цеху и продемонстрировала душевный номер с дочкой.

Однако от внимания гостей не ушел тот факт, что селебрити как-то необычно себя вела. По мнению фанатов, ей было тяжело стоять на сцене. У них создавалось ощущение, что она нуждалась в поддержке в прямом смысле. Успенскую придерживали певцы Николай Басков, Александр Панайотов и Сосо Павлиашвили. Также ей помогала стоять на ногах дочь Татьяна Плаксина, с которой у исполнительницы шлягеров наладились отношения после долгих ссор и разлуки.

«Что происходит?»

«Она пьяна или мне кажется?!»

«В таком возрасте уже пора заняться здоровьем, а не тусить», — пишут юзеры в сети.

К слову, Успенская однажды шокировала гостей в Кремле. Певица пришла туда без нижнего белья, что не осталось незамеченным. Любовь Залмановна отмечала, что ей так комфортнее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Успенской хочет взять фамилию друга матери из США.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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