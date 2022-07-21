Вдовец Русланы Писанки рассказал, где похоронит супругу: «Бог заберет ее»

Актриса не пережила агрессивной формы рака. Она скончалась в Германии в возрасте 56 лет.

Вдовец украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки Игорь Исаков рассказал, как планирует организовать прощание и похороны. Он рассказал, что супруга не справилась с агрессивной и «немного запущенной» формой рака. При этом отметил, что артистка боролась очень стойко — сам он, признался, неспособен и на половину ее подвига. О болезни пара узнала еще в России, позже, после начала спецоперации РФ на Украине, переехала в Германию. Там пройдет первая панихида по умершей.

«Смерть и кремация. Первое прощание состоится в месте последнего пребывания, а именно в городе Кайзерлаутерн, Германия. Время и точное место будут известны в понедельник, сообщу подробнее. Потом, после всех бумажек, я заберу свою Русю домой. В Киев. Как скоро это будет, зависит только от скорости регистрации», — написал Исаков.

По словам вдовца, он буквально заставил себя открыть профиль в соцсети и просмотреть все соболезнования от близких и поклонников жены. Сказал, боялся, что не хватит слез, чтобы прочитать все до единого. Исаков поблагодарил всех сочувствующих его горю, свое состояние описал так: раздавлен, разбит, разрушен. Супруг актрисы добавил, что она никогда не поддержала бы его тоски, а требовала бы держаться. Поэтому, написал мужчина, он пытается «понемногу начинать отпускать».

«Пытаюсь понять смысл ее любимой поговорки: „Жизнь прекрасна“… Люблю вас, ребята. Спасибо, что разделили со мной эту боль. <...> И я точно знаю, что бог заберет ее, потому что она того стоит», — заключил Исаков.

Смерть звезды сериала «Сваты» и других популярных телепроектов Русланы Писанки стала неожиданной для многих поклонников как в России, так и на Украине. Она скончалась на 57-году. Некоторые знакомые, еще не зная истинных причин, связывали смерть с увлечением жесткими диетами и экстремальным похудением. Однако, как оказалось, виной всему стала онкология.

Незадолго до ухода из жизни Писанка попала в больницу, перенесла операцию. До последнего дня актриса не раскрывала публике свою болезнь, успокаивала их, шутя, что просто подвернула ногу. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связывало Руслану Писанку с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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