Певица Лолита рухнула перед сценой

Каблуки под запретом: певица Лолита рухнула перед сценой

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Знаменитая артистка получила серьезную травму, из-за которой теперь с трудом передвигается.

Певица Лолита Милявская во время концерта в Санкт-Петербурге выступала через силу. Причиной тому стали сильные боли в ноге после полученной травмы в другом городе. В результате перед зрителями она предстала без каблуков.

«Два дня назад навернулась в Москве перед сценой, поэтому даже каблуки надеть не могу», — призналась звезда изданию KP.RU.

По словам Лолиты, она растянула ногу. Даже собирая цветы, подаренные поклонниками, она превозмогала неудобства. Мероприятие проходило в Северной столице в рамках фестиваля Roof Fest.

Это уже не первый случай в среде шоу-бизнеса, когда фанатам приходится волноваться за здоровье своих кумиров. Так, во время выступления на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» поклонники переживали за состояние певицы Любови Успенской и даже заподозрили ее в употреблении алкогольных напитков. Звезду во время беседы с журналистами придерживала ее дочь Татьяна Плаксина. На сцене же ей помогали коллеги Николай Басков, Сосо Павлиашвили и Александр Панайотов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лолита Милявская попросила больше не спрашивать ее об эмиграции в Болгарию.

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