Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Секрет противника»: спецназовцы РФ нашли замаскированные позиции ВСУ

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 111

МО РФ показало кадры уничтожения спецназом позиций ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

После обнаружения вражеских позиций бойцы, отойдя на безопасное расстояние, навели огонь артиллерии на технику националистов.

Силы специального назначения Западного военного округа (ЗВО) нашли замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры ликвидации националистов опубликованы Министерством обороны РФ.

«Производили разведпоисковые действия и наткнулись на так называемый секрет противника, около трех человек. Противник уничтожен, координаты данного квадрата переданы артиллеристам», — рассказал командир группы спецназа Андрей.

После этого группа российских спецназовцев отошла на безопасное расстояние, уточнила координаты обнаруженных позиций и навела по ним огонь артиллерии. В результате был нанесен точный удар по позициям ВСУ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что осталось от ВСУ на Нефтеперерабатывающем заводе под Лисичанском.

Тема:
Украинский кризис
23 июл
В ФРГ потребовали от Зеленского незамедлительной капитуляции перед Россией
23 июл
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до преддефолтного уровня «C»
22 июл
Мужчины призывного возраста массово бегут с Украины
20 июл
Оружие НАТО стало кошмаром для ВСУ
20 июл
Лавров об умении Зеленского быстро менять позицию: «Артист по системе Станиславского»
20 июл
В США раскрыли главный страх Зеленского перед Россией: это уже близко
19 июл
Памятник отобранной жизни: в ДНР появилась скульптура «горловской Мадонны» из снарядов ВСУ
19 июл
Российские военные ликвидировали до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожье
19 июл
В ЕС раскритиковали политику Зеленского
18 июл
Лужа крови и мясо: житель ДНР рассказал о страшной смерти жены от удара ВСУ
+22° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
57.39
0.91 57.76
0.65
Баловни судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, к которым деньги текут рекой

Последние новости

16:56
Разъяренная жительница многоэтажки перерезала трос альпинисту на 12-м этаже
16:42
Зачем подменили гроб? Раскрыты странные подробности похорон Пьера Нарцисса
16:32
Сирийские военные заблокировали колонну американской техники
16:27
«Секрет противника»: спецназовцы РФ нашли замаскированные позиции ВСУ
16:11
Бумеранг может вернуться: каких ответных мер Путина больше всего боится Байден?
16:08
Продал все и всех: в сети оценили «успехи» Зеленского кавером на песню «Любэ»

Сейчас читают

Продал все и всех: в сети оценили «успехи» Зеленского кавером на песню «Любэ»
Боевики ВСУ расстреляли пытавшихся сбежать заложников в Святогорске
«Оплакан теплыми слезами родных»: появилось видео похорон Нарцисса в Камеруне
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год