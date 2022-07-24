Власти Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды

Мэр города Сочи Алексей Копайгородский объявил о режиме чрезвычайной ситуации в городе из-за погодных условий. Об этом он сообщил в своем Telgram-канале.

«По всему городу объявили режим ЧС. Это дает нам еще один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим», — заявил он.

Олеарник Антон / ТАСС

Чиновник добавил, что за прошедшие три дня стихия похозяйничала во всех районах города. Беспрецедентно пострадал Центральный район. Есть жертвы и десятки спасенных жизней.

«К сожалению, есть погибшая женщина. Но жертв могло быть гораздо больше. Несколько десятков человек были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своем пути. Среди них десять детей», — сказал глава города.

Он отметил, что в текущей ситуации свой профессионализм проявили спасатели, действуя слаженно и оперативно. Проявили отвагу и обычные горожане.

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«Сейчас продолжаются мощные аварийно-восстановительные работы. Это задача номер один. Значительно пострадали дороги. Движение везде идет штатно. От нанесенных мусора и грязи их расчистили. Сейчас формируем перечень повреждений, мест активации старых и появления новых оползневых процессов», — сообщил Копайгородский.

На пляжах города тоже активно идут восстановительные работы — задействовано порядка 400 человек, это не только сотрудники коммунальных предприятий и спасатели, но и волонтеры, и местные депутаты, и обычные жители. Главная задача — восстановить территории, пострадавшие в результате стихии.

«Межведомственный оперативный штаб продолжает работать круглосуточно. В таком режиме остаемся, пока в городе ничего не будет напоминать о прошедшей стихии», — отметил Алексей Копайгородский.

Что касается людей, лишившихся имущества из-за непогоды, то с ними работают мониторинговые группы. Они консультируют жителей, помогают им с оформлением документов. Отрабатываются все обращения. На сегодняшний день обследовано 250 домов и отработано 100 звонков.

«Встретились со страховыми компаниями, работающими в городе. Готовы оказать все необходимое содействие, чтобы автовладельцы получили выплаты как можно скорее», — пообещал мэр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в эти выходные на Сочи обрушились мощные ливни. За час в городе выпадало не менее 76 миллиметров осадков. Затоплены дороги, цокольные этажи в домах, придомовые территории. На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют новые ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем.