Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Китае заявили о риске США потерять Аляску из-за давления на Россию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 145

Sohu: США могут лишиться Аляски из-за антироссийских санкций

В Китае заявили о риске США потерять Аляску из-за давления на Россию

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Москва готовит контрудар на попытки Вашингтона обанкротить ее и изолировать на международной арене.

Москва может нанести контрудар на санкции Соединенных Штатов, способный лишить их Аляски. Об этом пишет китайское интернет-издание Sohu.

В публикации говорится, что отношения между США и Россией с началом спецоперации по защите Донбасса не просто ухудшились, а накалились до предела.

Авторы указывают, что Вашингтон пытается довести Москву до банкротства и истощить ее экономику, заморозив вместе с европейскими партнерами российские золотовалютные резервы на сумму около 300 миллиардов долларов и введя беспрецедентные санкции против РФ.

Кроме того, в США обсуждают вопрос включения России в список «спонсоров терроризма», о чем открыто заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По мнению китайских экспертов, это может негативно отразиться на международной репутации России.

Однако Москва может нанести контрудар, если США продолжат попытки ее обанкротить и изолировать на международной арене, отмечают авторы.

«Конечно, Россия не позволит Соединенным Штатам делать все, что они хотят. Москва подготовила контрудар. Недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин внезапно заявил, что у России есть, что возвращать, — например, Аляску», — говорится в статье.

Аналитики подчеркивают, что Москве будет не так просто вернуть Аляску, которой США владеют уже более 150 лет. Однако отношения между странами дошли до той опасной стадии, когда РФ будет вынуждена пойти на крайние меры.

В июне президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми российскими предпринимателями заявил, что нынешнему поколению россиян предстоит возвращать и укреплять российские территории. В пример он привел первого императора России Петра I, вернувшего России отторгнутые земли в ходе Северной войны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский в одном из выступлений заявил, что у России есть права на многие города и земли стран Прибалтики.

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