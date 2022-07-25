Тамара Турава о конце Comedy Woman: «Закрылись, потому что все переругались»

Юмористическое шоу перестало существовать в декабре 2019 года.

Известная КВНщица и бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman Тамара Турава рассказала, что послужило причиной ее ухода из проекта и его закрытия.

Звезда сериала «Непосредственно Каха!» отмечает, что когда-то мечтала попасть в Comedy Woman и со временем ее мечта осуществилась. Правда, по ее словам, в итоге из шоу ее просто «просто слили». Виной всему стали конфликты между участницами.

«Спустя время я почувствовала, что что-то не так, ждала, что позовут, уже близится время. Наталья Еприкян написала мне о том, что не хватает бюджета, чтобы я приехала. Говорю: „Наташ, я за творчество, мне деньги не нужны, мне есть, где жить, я могу сама снять жилье, на что жить, давай приеду так“. Но она сказала, что любое творчество должно оплачиваться. Получается, она меня слила», — рассказала Турава в интервью FimetimeTV.

Также экс-участница юмористического шоу поделилась своим мнением о причине закрытия шоу.

«Мне кажется, они закрылись потому, что все переругались… Это женщины», — сказала Тамара Турава.

Кроме того, она добавила, что десять лет для проекта, в котором выступало такое количество женщин, — уже много. Как считает Турава, там началось что-то сумасшедшее.

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