Дроботенко провел неделю с Еленой Воробей

Дроботенко рассказал о своих романтических встречах с коллегой

Фото: © РИА Новости / Андрей Александров

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Артист отметил, что вместе с ней успел многое увидеть и обсудить.

Звезда «Аншлага», юморист Сергей Дроботенко удивил поклонников в своем личном блоге в Instagram*. Он рассказал о прошедшей неделе со своей возможной пассией.

По словам юмориста, он целую неделю провел в компании своей коллеги Елены Воробей. Артист ласково назвал ее «отчаянным зеленоглазым такси».

«Странные они, эти артисты. То месяцами не видятся, то неделями наговориться не могут. Эту неделю я провел с этим отчаянным зеленоглазым такси — Еленой Воробей», — написал Дроботенко.

Он отметил, что вместе они успели многое увидеть и обсудить, хотя и долго не смогли наговориться.

Сергей Дроботенко в свои 52 года до сих пор не женился. Вообще информации о его личной жизни очень мало. Из-за этого общество стало его подозревать в нетрадиционной ориентации.

У Елены Воробей было два фиктивных брака. Также у нее есть дочь от женатого бизнесмена из Санкт-Петербурга.

Как ранее писал 5-tv.ru, российская певица Анна Семенович рассказала о деталях интимной жизни после 40 лет. Артистка отметила, что поменяла отношение к себе в лучшую сторону и некоторые жизненные обстоятельства начала воспринимать иначе.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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