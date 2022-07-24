В США заявили о явной поддержке спецоперации России со стороны Китая и Ирана
National Interest: Китай и Иран явно поддерживают видение России по ситуации на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Chinese Embassy in Iran
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Западные лидеры хотели настроить все страны мира против Москвы, но эти попытки провалились.
Китай и Иран выражают явную поддержку видению России по поводу конфликта на Украине. Такое мнение в своей статье выразил обозреватель National Interest Марк Эпископос.
Он отметил, что правоту его тезиса доказывает визит российского лидера Владимира Путина в Тегеран, где российский лидер встретился с коллегами из Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганои и Ибрахимом Раиси.
Публицист уверен, что западные политики пытались настроить все страны мира против Москвы, однако их попытки провалились. В мире немало государств, которые разделяют точку зрения России по ситуации на Украине.
«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта», — написал Марк Эпископос.
Также обозреватель отметил, что встреча трех лидеров продемонстрировала неудачу западной компании по экономической и политической изоляции РФ.
Ранее этот тезис косвенно подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок, которая возмутилась совместным снимком Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Она назвала фотографию вызовом для НАТО и подчеркнула, что присутствие в кадре президента Турции является «чем-то непостижимым», ведь все на Западе якобы должны считать Владимира Путина «агрессором».
Позже в журнале Foreign Policy появилась публикация о том, что итоги визитов лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировали выбор в пользу Москвы со стороны государств региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по мнению западной прессы, Владимир Путин успешнее Джо Байдена.
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