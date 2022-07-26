Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Кремле рассказали, каким будет ответ Москвы на отказ россиянам в шенгенских визах

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 89

Песков: Москва отреагирует крайне негативно в случае отказа россиянам в шенгенских визах

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду на то, что до введения контрмер не дойдет.

Москва отреагирует крайне негативно в случае отказа россиянам в выдаче шенгенских виз. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу политиков Финляндии по прекращению оформления документов гражданам России.

«Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо», — отметил он.

По мнению Пескова, подобное развитие событий нельзя исключать полностью, однако такое эмоциональное действие будет трудно назвать здравым.

«Все-таки хочется надеяться на лучшее, на хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он также отметил, что у стран ЕС и Северной Америки в «состязании» по принятию антироссийских мер иссякают идеи. В связи с этим все чаще принимаются труднообъяснимые, нерациональные решения, считает Песков.

После начала РФ спецоперации по возвращению мира в Донбасс, демилитаризации и денацификации Украины некоторые политики ЕС предложили запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

В частности, представители крупнейших партий Финляндии поддержали идею приостановки оформления туристических документов для россиян. Однако МИД страны заявил о том, что пересмотр визовой политики не планируется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянам могут упростить визовый режим в 18 странах.

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