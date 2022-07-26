Несколько смерчей в акватории Черного моря впечатлили отдыхающих в Геленджике
Синоптики предупреждают — в ближайшее время атмосферные вихри могут появиться на участке от Лазаревского до Сочи.
Фото, видео: 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Яркое видео из Геленжика. Смерчи, которые сформировались у побережья. Многочисленные воронки кружили над водой. До суши, к счастью, не добрались. Зато попали в социальные сети местных жителей.
Погода на Кубани пока не дает расслабиться ни местным жителям, ни отдыхающим. Сегодня там снова ждут ливни, грозы и шквалистый ветер. На участке от Лазаревского до Сочи возможно формирование смерчей над Черным морем.
- 26 июл
- Десятки машин-утопленниц оказались на улицах Москвы после грозы и ливня
- 26 июл
- День Архангела Гавриила: что можно и нельзя делать 26 июля 2022
- 25 июл
- Машины превращаются в подлодки: сильнейший ливень затопил улицы Москвы
- 25 июл
- Песков рассказал, как борются с нагрянувшей в Москву жарой в Кремле
- 25 июл
- Москвичам на заметку: какая погода будет в столице в первую неделю августа?
- 24 июл
- Спасайся кто может: Симоньян назвала правила выживания во время урагана в Сочи
- 24 июл
- Эксперт «Фобос»: в августе экстремальной жары в Москве не будет
- 24 июл
- Власти Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды
- 21 июл
- Москвичей предупредили о «несусветной жаре» в ближайшие дни
- 19 июл
- Ад на Земле: из-за аномальной жары по всей Европе бушуют пожары
88%
0.88 59.41
0.74
Нашли ошибку?