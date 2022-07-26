Синоптики предупреждают — в ближайшее время атмосферные вихри могут появиться на участке от Лазаревского до Сочи.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Погода

Яркое видео из Геленжика. Смерчи, которые сформировались у побережья. Многочисленные воронки кружили над водой. До суши, к счастью, не добрались. Зато попали в социальные сети местных жителей.

Погода на Кубани пока не дает расслабиться ни местным жителям, ни отдыхающим. Сегодня там снова ждут ливни, грозы и шквалистый ветер. На участке от Лазаревского до Сочи возможно формирование смерчей над Черным морем.

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