Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Финляндии предложили прямо на границе промывать мозги приезжающим россиянам

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 110

Финская газета Iltalehti предложила проводить на границе лигбез для въезжающих россиян

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/M.B.; 5-tv.ru

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Местное издание выступило с инициативой создания специальных информационных пунктов на российско-финской границе.

В финской прессе появились призывы начать информировать россиян, приезжающих в Финляндию, о «зверствах», которые российская армия якобы совершает в ходе спецоперации на Украине. Об этом 5-tv.ru сообщил журналист Кости Хейсканен.

«Сегодня в газете Iltalehti колумнист написала, что надо создавать информационные пункты на российско-финской границе и информировать приезжающих россиян о „зверствах“, которые совершаются российскими Вооруженными силами на территории Украины», — рассказал он.

Финский журналист, не разделяющий политику своей страны в отношении России, задался вопросом: может, и россиянам нужно создавать со своей стороны аналогичные информационные пункты и рассказывать в них иностранным гостям о преступлениях Вооруженных сил Украины в Донбассе?

По словам Хейсканена, финское правительство и пресса за несколько месяцев сделали все, чтобы граждане страны стали ненавидеть Россию. В результате финнов почти поголовно поразил вирус оголтелой русофобии, а тех, кто сочувствует россиянам, подвергают травле, констатирует журналист.

Ранее 5-tv.ru сообщал о фейках, которые СМИ Финляндии распространяют о России и ее армии.

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