Вальс буксиров и пролет морской авиации: Балтийск готовится ко Дню ВМФ

В Калининградской области прошла репетиция парада ко Дню ВМФ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День ВМФ

В программе — десантирование с вертолета и выступления гребцов. Зрителей и на земле будет, чем удивить.

«Вальс буксиров», пролет морской авиации и конечно же парад морских кораблей. Эти яркие кадры из Балтийска в Калининградской области.

Там во всю готовятся ко Дню Военно-морского флота. В программе — десантирование с вертолета и выступления гребцов. Зрителей и на земле будет, чем удивить. Их ждут мастер-классы по рукопашному бою от бойцов морской пехоты. Праздник в честь военно-морского флота состоится уже в это воскресенье.

Тема:
День ВМФ
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