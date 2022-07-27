Температура в Москве летом будет держаться на 40 градусах через несколько лет

В скором будущем в российской столице будет жарче в среднем на десять градусов, предупредил климатолог Михаил Юлкин.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber; 5-tv.ru

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Погода

Уже через несколько лет жители столицы будут чувствовать на себе всю прелесть 40-градусного зноя. Климатолог Михаил Юлкин объявил, что температура летом станет выше в среднем на десять градусов.

Кроме того, не исключено, что в Московской области начнут формироваться степи. Природные зоны поползут на север, вечная мерзлота из-за устойчивого прогрева солнцем начнет разрушаться. В итоге там, где еще недавно была тундра, зазеленеет тайга.

А в Петербурге уже сейчас зеленеют мелкие реки и даже Финский залив. Изменение окраски связывают с активным ростом водорослей, содержащих пигмент фикоцианин.

Многих цветение воды пугает. Экологи утверждают — небезосновательно! Дело в сбросах отходов сельского хозяйства, содержащих фосфор. Микс водной флоры и химикатов может оказаться весьма опасным для человека.

«Некоторые водоросли, которые развиваются в фосфатной среде, могут выделять цианиды. Это яды, которые влияют на воду. Безусловно, их можно очищать при заборе воды из водного объекта. Но в целом они создают ситуацию и условия, при которых вода становится опасна как для водных животных и биоресурсов, так и, естественно, для человека», — сообщил эколог Борис Кокотов.

В июле прошлого года 5-tv.ru уже обращал внимание на то, что жара спровоцировала рост ядовитых водорослей в России. Тогда петербургские ученые нашли решение.

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