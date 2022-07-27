Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Американский сенатор Рубио предложил наказать Китай санкциями за покупку нефти у РФ

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Никита Кротов
Никита Кротов 37

Политика недружественных стран нацелена на снижение доходов Москвы от экспорта энергоносителей.

Американский сенатор Рубио предложил наказать Китай санкциями за покупку нефти у РФ

Фото: www.globallookpress.com / Boris Babanov

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Власти США подготовили законопроект об ограничительных мерах на перевозку нефти и газа из России в Китай. Автор инициативы — сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио.

«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им (России — Прим. ред.) в этих усилиях должны столкнуться с серьезными последствиями», — приводит его слова Bloomberg.

Призыв политика поддержали сенаторы Кевин Крамер и Рик Скотт. Однако уточняется, что законопроект противоречит политике Белого дома, поэтому верхняя палата Конгресса вряд ли его одобрит. Если поставки российских энергоносителей прекратятся, Китай будет вынужден бороться за сырье из Африки и Ближнего Востока. Такой поворот приведет к повышению цен.

На фоне спецоперации ВС РФ на Украине странами «Большой семерки» изучается возможность установить предельные цены на российскую нефть. Таким образом недружественные государства хотят ограничить доходы Москвы. Тем временем Европа начала отчаянно экономить топливо и все равно рискует замерзнуть.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Незадолго до этого народные республики обратились к Москве с просьбой о помощи из-за возобновившихся массированных обстрелов. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации, отметив, что мирное население Донбасса подвергается геноциду в течение восьми лет. Цель российских военных — защитить мирных жителей ЛДНР, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США выразили сожаление из-за решения России выйти из проекта МКС.

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