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Не торопится возвращаться: тяжелобольной Валентин Юдашкин остался один в России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Тяжелобольной Валентин Юдашкин остался один в России

Не торопится возвращаться: тяжелобольной Валентин Юдашкин остался один в России

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

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Все чаще поговаривают — состояние модельера из-за онкологии ухудшается. Ему все больше требуется помощь и уход близких. Но любимой жены и дочки рядом пока нет.

Радостное событие в семье Валентина Юдашкина — две недели назад его дочка Галина во второй раз стала мамой — сменилось на тревожные известия. Оказалось, все это время модельер находится один в России, а жена Марина не спешит возвращаться из Гонконга.

Дочка Юдашкина уехала в Китай вместе с мужем и детьми еще в 2019 году. Там наследница продвигает отцовский бизнес на азиатском рынке. В Гонконге Галина решила и рожать третьего ребенка. С новорожденной внучкой уже успела познакомиться супруга Юдашкина. Сам он от перелета за границу отказался. Как пишет 7Дней.ru, дальнюю дорогу врачи ему пока запретили. Ведь поговаривают — в последние месяцы модельер сильно сдал. Он похудел и словно стал меньше ростом.

Родные эту информацию не комментируют. Но поклонники переживают — если Марина сейчас рядом с дочкой и внучками, то кто заботится и опекает тяжелобольного модельера? Вероятней всего, Юдашкина планировала долгую поездку и заранее позаботилась, наняла помощников, которые следят за состоянием знаменитости.

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