Лавров: Эфиопия занимает по СВО взвешенную и ответственную позицию

Власти Республики понимают первопричину происходящего на Украине.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

Глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с эфиопским коллегой Демеке Меконненом рассказал, какую позицию насчет специальной венной операции на Украине занимает Республика. Дипломат назвал ее взвешенной и ответственной.

«Мы проинформировали коллег о последних событиях в рамках осуществления специальной военной операции на Украине. Наши Эфиопские друзья занимают по этому вопросу взвешенную ответственную позицию в ООН и на других форумах», — прокомментировал во время пресс-конференции Лавров.

Он также отметил, что и коллеги из Эфиопии, и из других африканских государств, которые накануне посетила российская сторона, прекрасно понимают первопричины происходящего в Незалежной. Они заключаются в попытке коллективного Запада затормозить объективно-исторический процесс, где царит несправедливый порядок, цепляться за ускользающую перспективу так называемого однополярного мира.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова президентом Уганды Йовери Мусевени.

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