Одна из! Какую правду о Пугачевой накануне смерти раскрыл экс-муж Стефанович?

Режиссер был женат на примадонне в конце 1970-х. Но всю оставшуюся жизнь о нем говорили не как о талантливом человеке, а бывшем муже суперзвезды.

Родные покойного Александра Стефановича, разбирая его архивы, нашли немало любопытных документов о бывшей супруге Алле Пугачевой. Как оказалось, незадолго до смерти режиссер вспоминал примадонну, с которой в браке был лишь три года. В своем дневнике он раскрыл правду о певице.

Как пишет dni.ru, даже спустя более 30 лет после развода с Пугачевой Стефанович не умолял заслуг экс-жены. До конца своей жизни он считал ее суперзвездой, которой и через многие десятилетия удалось удержаться на плаву и остаться популярной.

«Все дело в талантливом самопиаре. Алла любит создавать вокруг себя вымышленные и реальные поводы для шумихи. Ее забавляет, как пресса и люди пересказывают какие-то истории, с ней связанные, ей нравится быть у всех на устах. Это определенного рода работа, которую она ловко делает на протяжении многих десятилетий», — писал в дневнике Стефанович.

При этом были моменты, которые обижали Стефановича. Так, он развелся с Пугачевой в 1980-м году, однако до самой смерти о нем писали и говорили не в контексте творчества и работ, а как о бывшем супруге певицы.

«Я живу во Франции, Пугачева там никто. Лично для меня — всего лишь один из моментов биографии. У меня была жена-актриса, жена-модель, жена-певица. Про каждую из них мне есть, что вспомнить, и у Пугачевой нет какой-то прерогативы. О ее сегодняшней жизни я ничего не знаю, да мне и не интересно — не хочу ничего о ней знать», — откровенничал на страницах дневника режиссер.

К слову, за свою жизнь он написал более 70 сценариев. В соавторстве с Сергеем Михалковым снял фильмы «Пена» и «Дорогой мальчик». Также в числе его работ картины «Душа», «Начни сначала», «Кураж».

Не стало режиссера 13 июля 2021 года. Он скончался из-за последствий коронавируса. Знаменитости было 77 лет.

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