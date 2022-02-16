Стало известно, кому досталось наследство умершего экс-супруга Пугачевой

Имущество умершего в июле прошлого года экс-супруга Аллы Пугачевой режиссера Александра Стефановича с большой долей вероятности досталось его матери и другим ближайшим родственникам. Об этом заявила одна из его избранниц, модель и юрист Элина Зайцева.

«Так как в России не было составлено завещание, вся наследственная масса достается наследникам первой очереди. В данном случае это мама Александра Борисовича Ядвига Гиляровна. Возможно, завещание было составлено им за рубежом, предположительно, во Франции. Но эта информация до российских нотариусов не дошла. Ядвига Гиляровна, будучи мудрой женщиной, разделила доставшееся ей наследство сына между родственниками. Александр любил родных, ценил их и помогал им», — сказала Зайцева в интервью «Собеседнику».

Она добавила, что покойный режиссер не был «щедрым человеком, который раздавал все направо и налево», однако о близких людях он очень заботился. Также Зайцева отвергла наличие у Стефановича внебрачных детей, о которых стало известно после его смерти.

«Если бы у Александра был ребенок, он бы мне об этом рассказал, я уверена. Все рассказы о детях Стефановича — полная профанация. Даже если тесты ДНК покажут стопроцентное родство с ним, то никто из его близких в это не поверит. Все эти инсценировки с беременными и родившими дамами придуманы предприимчивыми господами, которые хотели поиметь богатства Александра Борисовича, но не рассчитали, что у него есть родственники», — заявила подруга покойного режиссера.

Сразу после смерти Александра Стефановича стали появляться люди, объявлявшие себя его родственниками и претендующие на наследство. Так, девушка по имени Ангелина назвала себя последней любовью Стефановича и на этом основании заявила права на его трехэтажный особняк в Подмосковье. Еще одна «гражданская жена» умершего режиссера, некая Ева Калина, заявила, что родила от Стефановича ребенка. Между тем экспертиза ДНК показала, что отцом малыша является другой мужчина.

Известно, что Стефанович дважды был в официальном браке: первой женой деятеля была актриса Наталия Богунова, второй и последней — популярная советская и российская певица Алла Пугачева. Детей в браках не было.

Как сообщал 5-tv.ru, кинорежиссер, писатель, сценарист и актер Александр Стефанович скончался 13 июля 2021 года на 77-м году жизни. Последние дни Стефанович провел в больнице имени Бахрушиных, куда был госпитализирован с обширным поражением легких из-за коронавируса.