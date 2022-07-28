В Госдуме назвали полным невежеством слова Зеленского об Украине и Киевской Руси

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси.

«С точки зрения исторической науки — это просто чудовищное невежество, которое стыдно демонстрировать даже такому нелепому персонажу, как Зеленский. Он пытается представить украинское государство как государство с большой историей», — считает депутат.

Также он отмечает, что украинцы наблюдают за разваливающимся государством и экономикой.

«Все нелепо, все жалко в исполнении этого жалкого персонажа», — заключил он в беседе с RT.

К слову, накануне президент Незалежной заявил о том, что Украина может претендовать на наследие Киевской Руси, где началась история христианства в Восточной Европе. Об этом он заявил в видеообращении ко Дню украинской государственности. Их Государство якобы с давних времен пытались поработить и уничтожить, но сделать этого никому не удалось, отметил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова призвала Зеленского не обижаться из-за переименования Украины в Русь.