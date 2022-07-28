Захарова призвала Зеленского не обижаться из-за переименования Украины в Русь
Президент Незалежной сам согласился на это — за язык его никто не тянул.
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidency Press Office
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Официальный представитель МИД Елена Захарова призвала Владимира Зеленского не обижаться, когда часть Украины будут называть Русью. Так она прокомментировала слова политика о том, что страна — единственная законная наследница Киевской Руси.
«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — отметила она в своем Telegram-канале.
Накануне Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню украинской государственности заявил, что страна — единственная наследница Киевской Руси, где началась история христианства в Восточной Европе. Государство якобы с давних времен пытались поработить и уничтожить, но сделать этого никому не удалось, отметил он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ресурс образа Владимира Зеленского, по мнению Елены Захаровой, полностью исчерпан.
- 28 июл
- «Какое ты имеешь право?»: телеведущий Юрий Николаев разнес Галкина
- 28 июл
- Америка больше не рулит — политолог Сергиенко о конце эпохи лидерства США
- 28 июл
- Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
- 28 июл
- Бойцы ДНР начали осыпать окопы ВСУ ультимативными агитлистовками с дронов
- 28 июл
- Биограф Киркорова заявил о его страхе разделить судьбу Галкина: «Стал ближе к народу»
- 28 июл
- Молниеносная атака и смена позиции: опубликованы кадры работы «Градов» в зоне СВО
- 28 июл
- Серьезные потери: военкор «Известий» показал уничтожение ВСУ из «Гиацинтов»
- 27 июл
- Более чем серьезно: МИД РФ предупредил Киев о последствиях применения американских РСЗО
- 27 июл
- Пришло время: Пушилин заявил о необходимости освободить Киев и Одессу
- 27 июл
- Посол ЛНР сообщил о взаимодействии корпусов народных милиций Донбасса
Читайте также
51%
1.56 61.00
1.59
Нашли ошибку?