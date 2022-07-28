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Захарова призвала Зеленского не обижаться из-за переименования Украины в Русь

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 22

Президент Незалежной сам согласился на это — за язык его никто не тянул.

Захарова призвала Зеленского не обижаться из-за переименования Украины в Русь

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidency Press Office

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Тема:
Специальная военная операция России

Официальный представитель МИД Елена Захарова призвала Владимира Зеленского не обижаться, когда часть Украины будут называть Русью. Так она прокомментировала слова политика о том, что страна — единственная законная наследница Киевской Руси.

«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — отметила она в своем Telegram-канале.

Накануне Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню украинской государственности заявил, что страна — единственная наследница Киевской Руси, где началась история христианства в Восточной Европе. Государство якобы с давних времен пытались поработить и уничтожить, но сделать этого никому не удалось, отметил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ресурс образа Владимира Зеленского, по мнению Елены Захаровой, полностью исчерпан.

Тема:
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