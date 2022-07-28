Среди умерших должников также оказались Александр Градский и Олег Табаков.

У Юрия Шатунова после смерти обнаружились долги

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Умер Юра Шатунов

Налоговая служба выставила счет умершему певцу Юрию Шатунову на 77,7 тысяч рублей. Об этом узнал KP.RU.

В сумму входит платеж за имущество в Москве, многочисленные налоги на доходы и пени за просрочку. Кроме того в числе умерших должников оказался певец Александр Градский, который при жизни задолжал 488 тысяч рублей (налоги на роскошные дома и автомобили мэтра), а также актер Олег Табаков. Он остался должен ФНС 85 тысяч рублей — это земельные налоги за 2014 и 2015 годы.

«При вступлении в наследство любой нотариус извещает наследников, что они не только получают какое-то имущество, а также отвечают и по долгам умершего. Процесс выступления в наследство может тянуться долгие годы из-за разногласий и судов, и все это время долг будет висеть. Гасить его должен тот, кто получит имущество. Если наследников несколько — солидарно в тех же долях, в которых было поделено наследство», — рассказал юрист Михаил Алексеев.

Он добавил, что если долго не гасить долг, то дело может дойти до судебных разбирательств. ФСН обратится в суд, и судебные приставы по решению суда могут арестовать имущество наследника до тех пор, пока он не заплатит.

Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет в результате обширного инфаркта. Друзья увезли певца в больницу, но по дороге к медикам у него остановилось сердце.

Как ранее писал 5-tv.ru, директор Юрия Шатунова рассказал о результатах вскрытия артиста. По словам Аркадия Кудряшова, давних проблем с сердцем у звезды «Ласкового мая» не было.

Тема:
Умер Юра Шатунов
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У Юрия Шатунова после смерти обнаружились долги

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