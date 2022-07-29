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«Прошел за кулисы»: 21-летний ухажер Волочковой рассказал историю знакомства

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 31

21-летний поклонник Волочковой рассказал историю их знакомства

«Прошел за кулисы»: 21-летний ухажер Волочковой рассказал историю знакомства

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Совсем недавно темноволосый бизнесмен строил балерине забор, а сейчас на горизонте появился новый поклонник.

Анастасия Волочкова регулярно окружена поклонниками, причем молодыми и обеспеченными. Так, совсем недавно балерина хвасталась роскошными подарками от некоего молодого бизнесмена по имени Хан (к примеру, при первой «приватной встрече» он подарил Волочковой зеркальный забор стоимостью более миллиона рублей).

Однако на горизонте экстравагантной танцовщицы появился новый ухажер — к слову, близкий друг того самого Хана. 21-летний микро-блогер Вадим Стукалов не скрывает теплых чувств к Волочковой и регулярно одаривает ее букетами белых роз, а Анастасия делится с подписчиками.

Анастасия Волочкова с поклонником Вадимом СтукаловымАнастасия Волочкова с поклонником Вадимом Стукаловым. Фото: Instagram* / stukalov23

Новый поклонник откровенно рассказал историю знакомства с Анастасией Волочковой.

«Я подарил ей букет цветов — ее любимые белые розы — и прошел за кулисы, где и состоялась наша встреча. На протяжении всего следующего года я посещал все спектакли и творческие вечера Насти. Мы не сразу стали общаться, сближение наступило после моего сообщения ей в мессенджер. У меня появилась возможность ей лично написать, и я не упустил эту возможность, так как всегда тепло относился и отношусь к ней. Мне она всегда симпатизировала как личность. Наши встречи стали регулярными», — цитирует Вадима StarHit.ru.

Кроме того, 21-летний блогер добавил, что после «сближения» Волочкова предложила ему должность контент-мейкера в своей команде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Волочкову приняли за прислугу в ее собственном доме.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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