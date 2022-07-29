Путин поддержал предложение о выдаче жилищных сертификатов жителям ДНР

Жители Мариуполя и других территорий, которые не готовы ждать, когда их пострадавший дом восстановят, смогут получить жилищный сертификат. Он позволит приобрести жилье на территории Донецкой народной республики (ДНР). Президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу вице-премьера Марата Хуснуллина. Стенограмма встречи размещена на официальном сайте Кремля.

«Плюс вы поручали проработать возможность единовременной выплаты. Мы проработали, Владимир Владимирович, взяли за основу механизм, который был в Иркутске во время наводнения утвержден, вы его хорошо знаете, я возглавлял там штаб по вашему поручению, постоянно вам докладывал об этих вопросах. Вот мы этот же механизм предлагаем применить на этих территориях и всем людям, кто захочет ремонтироваться, выплату всем предоставим», — сказал Хуснуллин.

Путин отметил, что выплата должна касаться не только жителей ДНР, но и Луганской народной республики (ЛНР) — там, где это востребовано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить совместно с властями Донецкой и Луганской народных республик план по восстановлению инфраструктуры к зимнему сезону.