Обломки от ракет американских реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS были найдены на месте обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР). В нем, кроме прочих, находились и пленные боевики неонацистской группировки «Азов»*, а также другие украинские военные. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на некоторых обломках от снарядов РСЗО сохранились части их номеров.

По заявлению штаба территориальной обороны ДНР, от удара по колонии в Еленовки с украинскими военнопленными погибло до 53 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские военнопленные начали рассказывать правду о махинациях ВСУ, поэтому их просто решили убить «американским подарком» — HIMARS. Военное командование Украины знало о местонахождении своих пленных и умышленно нанесло удар по колонии в ДНР, чтобы военные не смогли рассказать правду.

* — запрещен в РФ.