Удивленные мужчины вытащили пилота из кабины. Тот отказался от медицинской помощи и сказал, что доберется домой самостоятельно. В этот раз наверняка по земле.

Легкомоторный самолет рухнул в воду рядом с рыбаками в Подмосковье и утонул

Фото: www.globallookpress.com / UAC

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Легкомоторный самолет потерпел крушение в Московской области. Он рухнул в воду неподалеку от любителей рыбной ловли. 5-tv.ru стали известны подробности происшествия.

5-tv.ru

Двухместное воздушное судно SportCruiser поднялось в небо с аэродрома Новинки примерно в 18:30. В кабине находился один пилот — 45-летний житель Москвы. Примерно через полчаса у самолета произошел отказ двигателя.

Пилот решил приводниться в карьере — там как раз рыбачили мужчина на лодки. Они помогли пилоту выбраться из кабины, а также привязали к воздушному судну трос и выбросили его на берег.

В итоге самолет утонул, зато пилот остался живым и без травм. Мужчина сказал, что в медицинской помощи не нуждается и решил добраться до дома самостоятельно. Скорее всего, по земле. На месте же происшествия работают правоохранители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области.

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