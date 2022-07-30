Массовой аварией закончилась первая велогонка «Тур де Франс» для женщин

Преодолев большую часть пути одна из спортсменок упала, после чего остальные повторили то же самое по принципу домино.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Массовая авария на первой в истории женской веломногодневке «Тур де Франс».

Когда большая часть пути была позади, одна из спортсменок упала и сработал принцип домино. У нескольких гонщиц травмы — в том числе переломы ключицы.

С гонки снялась велосипедистка из Дании, она считалась одной из фавориток. Девушка сейчас находится в больнице.

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