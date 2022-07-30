Массовой аварией закончилась первая велогонка «Тур де Франс» для женщин

Массовая авария на первой в истории женской веломногодневке «Тур де Франс».

Когда большая часть пути была позади, одна из спортсменок упала и сработал принцип домино. У нескольких гонщиц травмы — в том числе переломы ключицы.

С гонки снялась велосипедистка из Дании, она считалась одной из фавориток. Девушка сейчас находится в больнице.