Массовой аварией закончилась первая велогонка «Тур де Франс» для женщин
Преодолев большую часть пути одна из спортсменок упала, после чего остальные повторили то же самое по принципу домино.
Фото, видео: 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Массовая авария на первой в истории женской веломногодневке «Тур де Франс».
Когда большая часть пути была позади, одна из спортсменок упала и сработал принцип домино. У нескольких гонщиц травмы — в том числе переломы ключицы.
С гонки снялась велосипедистка из Дании, она считалась одной из фавориток. Девушка сейчас находится в больнице.
Читайте также
82%
1.11 62.57
1.35
Нашли ошибку?