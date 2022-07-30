Когда ты леди: Бузова показала подписчикам грудь на фоне елки
Бузова случайно показала подписчикам грудь на фоне елки
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Крошечный кроп-топ, юбка в пол с мелким принтом, Оля в дерзкой позе, голый торс и немного груди.
Поющая телеведущая Ольга Бузова похвасталась тем, что она леди. И опубликовала фото с оголившейся грудью.
На этот раз телеведущая надела комплект из крошечного кроп-топа и юбки в пол с мелким принтом. Коронная фишка образа — поза Бузовой. И не ясно, в чем причина столь откровенного решения — то ли платье подвело и недозакрыло кусочек груди, то ли сама Бузова недотянула его. Однако самой Оле это безразлично: она готова.
У ресторана.
«Какая разница: блондинка ты или брюнетка, когда ты — леди», — написала Бузова.
Певица давно славится своим эпатажным поведением — она обожает самые дерзкие аутфиты и абсолютно никогда не против показать фигуру на камеру, скорее даже сама прыгает на объективы, чтобы все увидели ее во всей красе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова наконец-то занялась большим теннисом, она хочет делать это профессионально. Лена Миро посмотрела игру в теннис Ольги Бузовой и сделала соответствующие выводы. Блогер впечатлилась, какие звуки издает певица с ракеткой в руке — каждый бросок сопровождается истошным криком. Даже именитые теннисистки не могут похвастаться такими эмоциями во время сетов.
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