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Когда ты леди: Бузова показала подписчикам грудь на фоне елки

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 259

Бузова случайно показала подписчикам грудь на фоне елки

Когда ты леди: Бузова показала подписчикам грудь на фоне елки

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Ольга Бузова

Крошечный кроп-топ, юбка в пол с мелким принтом, Оля в дерзкой позе, голый торс и немного груди.

Поющая телеведущая Ольга Бузова похвасталась тем, что она леди. И опубликовала фото с оголившейся грудью.

На этот раз телеведущая надела комплект из крошечного кроп-топа и юбки в пол с мелким принтом. Коронная фишка образа — поза Бузовой. И не ясно, в чем причина столь откровенного решения — то ли платье подвело и недозакрыло кусочек груди, то ли сама Бузова недотянула его. Однако самой Оле это безразлично: она готова.

У ресторанаУ ресторана. Фото: Instagram* / buzova86

«Какая разница: блондинка ты или брюнетка, когда ты — леди», — написала Бузова.

Певица давно славится своим эпатажным поведением — она обожает самые дерзкие аутфиты и абсолютно никогда не против показать фигуру на камеру, скорее даже сама прыгает на объективы, чтобы все увидели ее во всей красе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова наконец-то занялась большим теннисом, она хочет делать это профессионально. Лена Миро посмотрела игру в теннис Ольги Бузовой и сделала соответствующие выводы. Блогер впечатлилась, какие звуки издает певица с ракеткой в руке — каждый бросок сопровождается истошным криком. Даже именитые теннисистки не могут похвастаться такими эмоциями во время сетов.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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