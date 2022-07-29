Большой или маленький: Ольга Бузова «профессионально» занялась теннисом

По словам знаменитости, она хочет профессионально заняться этим видом спорта.

Телеведущая Ольга Бузова наконец-то занялась большим теннисом. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав видео с тренировки.

К слову, совсем недавно она в открытую призналась в любви ко всему большому. Во время VK Fest ведущая Настя Ивлеева поинтересовалась у певицы, действительно ли она влюблена в теннис. И уточнила: в большой или в маленький? Знаменитость громко и страстно выдала — она любит большой теннис. Но первую букву в слове «теннис» произнесла нечетко, так что фанаты подумали о мужских гениталиях.

На кадрах Бузова запечатлена на корте в шортах и коротком топе с ракеткой в руках. В десятисекундном ролике видно, как 36-летняя знаменитость старательно отбивает подачи.

«Большой Теннис наконец пришел в мою жизнь», — подписала публикацию знаменитость.

Телеведущая заявила, что хочет профессионально заняться большим теннисом. Вообще на видео в свойственной ей страстной манере она орала так, как будто на корт вышла сама Мария Шарапова. Так что может быть не все потеряно?

Однако не всем нравятся такие сексуальные порывы телеведущей. Актриса Яна Поплавская возмутилась откровенному заявлению Ольги Бузовой. Она до сих пор не понимает, как телеведущей с таким поведением удалось прорваться на сцену во МХАТ. Ее мнение разделила и артистка Мария Шукшина. По ее словам, из-за подобных выступлений молодежь воспринимает за норму мат, грубость и спокойно реагирует на пошлость.

Однако есть и те, кто поддержал телеведущую. Так, певица Наталья Штурм встала на ее защиту. Она отметила, что многие женщины любят большие мужские достоинства, но почему-то молчат и скрывают это. Штурм не только поддержала телеведущую, но и предложила открыть ей элитное агентство мужчин с большим достоинством. Певица даже придумала название: «агентство Бузотера».