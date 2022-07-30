«Тарасов бы не выдержал»: Миро послушала Бузову на корте и сделала выводы
Миро послушала Бузову на корте и сделала выводы
Фото, видео: Telegram / byzovahouse
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Певица так полюбила теннис, что не может не кричать от удовольствия.
Лена Миро посмотрела игру в теннис Ольги Бузовой и сделала соответствующие выводы. Блогер впечатлилась, какие звуки издает певица с ракеткой в руке — каждый бросок сопровождается истошным криком. Даже именитые теннисистки не могут похвастаться такими эмоциями во время сетов.
«Ну, что — Мария Шарапова, похоже, допрыгалась. На смену легендарной российской спортсменке на грунт вышла Бузова. <…> Не знаю, сколько сделали дублей, пока Бузова не попала по мячику, но вышло громко», — заметила Миро в своем микроблоге на LiveJournal.
Она отметила, что на корте Бузова, изображающая из себя теннисистку, выглядит по-спортивному прекрасно. Правда, крики настолько пронзительные, что не каждый выдержит. Наверное, и бывший Ольги Дмитрий Тарасов, не смог этого пережить, полагает блогер.
«Шортики леопардовые — из 2010-го. Старается, вскрикивает. Подумала тут, что если Оленька и впрямь так кричит, то Тарасова я осуждать не могу. Не за что — любой бы сбежал», — отметила Миро.
В заключение она добавила, что лучше бы в жизнь Ольги вошло что-то другое вместо большого тенниса. Ведь игра знаменитости больше напоминает потуги, считает Лена Миро.
«Пусть маленький, пусть небольшой, но более уместный интерес, который ей так явно нужен», — сказала блогер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что недавно Ольга Бузова в открытую призналась в любви ко всему большому. Во время VK Fest ведущая Настя Ивлеева поинтересовалась у певицы, действительно ли она влюблена в теннис. И уточнила: в большой или в маленький? Знаменитость громко и страстно выдала — она любит большой теннис. Но первую букву в слове «теннис» произнесла нечетко, так что фанаты подумали о мужских гениталиях.
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