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Сбежавшая из РФ Хаматова нашла огромный минус в соотечественниках

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 216

Уехавшая из России Чулпан Хаматова считает европейцев более вежливыми

Сбежавшая из РФ Хаматова нашла огромный минус в соотечественниках

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Несмотря на «минусы» русских людей, она все равно скучает по богатой жизни в Москве.

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова снова нелестно высказалась в адрес граждан нашей страны. На этот раз звезда сравнивала жителей Европы с россиянами и, по ее словам, первые оказались наиболее вежливы.

Видимо, испугавшись еще одной волны критики российской аудитории в соцсетях, которая до сих пор обвиняет Хаматову в предательстве, она тут же поправилась. Актриса отметила, что не разделяет людей по национальности и в первую очередь обращает внимание на общечеловеческие достоинства.

Также в беседе с Youtube-каналом RusDelfi артистка заявила о тоске по России. Она ни в чем себе не отказывала, когда жила в нашей стране. В прочем, неудивительно, ведь еще недавно Хаматова жаловалась латвийским журналистам на низкий заработок в Риге. Уровень жизни актрисы серьезно понизился и теперь она привыкает к новым условиям.

«Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых», — говорила Чулпан.

Действительно, зарабатывать на русских зрителях Хаматова больше не сможет. За последний российский фильм, в котором снималась артистка, свои деньги она давно получила. Система оплаты для актеров в России отличается от американской. Русские артисты сразу получают зарплату задолго до выхода самой картины, а процент с проката им не выплачивается. В августе выйдет фильм, в котором успела сняться Чулпан, но за него звезда не получит ни копейки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее ждет Хаматову в Латвии.

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Сбежавшая из РФ Хаматова нашла огромный минус в соотечественниках

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