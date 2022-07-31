Центральным экспонатом станет первая советская атомная подводная лодка.

Кронштадт превратят в город-музей Военно-морского флота

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Тема:
День ВМФ

Портовый город Кронштадт в скором времени превратится в музей Военно-морского флота. Он откроется на территории парка «Остров фортов» в рамках третьей очереди благоустройства.

Строительство объекта сейчас идет полным ходом. Как говорится на сайте проекта, это будет многофункциональный интерактивный комплекс, сочетающий лучшие традиции музейного дела России, экспозиции военно-морских реликвий с инновационными технологиями. С их помощью на музейной площадке удастся представить всю историю военно-морского дела, начиная с Древней Руси. А центральным экспонатом станет первая советская атомная подводная лодка.

Площадь музейной экспозиции составит 12 тысяч квадратных метров, еще десять тысяч займут временные выставки и восемь тысяч — конгресс-центр.

Торжественное открытие музея намечено на 2023 год, здесь планируют провести международный военно-морской салон.

Создание самого большого в России исторического парка, посвященного военно-морскому флоту — часть программы, которая должна превратить Кронштадт в город-музей. В итоге он сможет принимать более трех миллионов человек ежегодно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин утвердил новый Корабельный устав Военно-морского флота и Морскую доктрину.

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