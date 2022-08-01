Всех покорил Путин и «Циркон»: что пишут о параде ВМФ в западной прессе

На фоне слов российского лидера о не имеющей аналогов в мире новой гиперзвуковой ракете «Циркон» все зарубежные издания начали размышлять о конфликте США и России и о самой ракете.

В России 31 июля отметили главный праздник Военно-морского флота (ВМФ). На торжественном параде, который состоялся в Санкт-Петербурге — городе морской славы, присутствовал и сам президент РФ верховный главнокомандующий Вооруженных сил Владимир Путин. 5-tv.ru узнал, как отреагировали на грандиозный военный парад за рубежом.

Великобритания

В британской прессе не стали преуменьшать могучую силу патриотизма русского народа, и отметили, что его широта «подавляет сомнения в силе России». В материале издания Skynews ощущается уважение к российской силе и блеску торжества в день ВМФ РФ. Тем не менее в статье проскальзывает явная неприязнь к президенту России Владимиру Путину, присущая британскому народу.

Агентство Reuters ограничилось отчетом о мероприятии и постаралось не давать никаких оценок, в отличие от коллег. Большую часть внимания журналисты, как это заведено, отдали Владимиру Путину. Также никто не отставил без внимания его заявление о гиперзвуковых ракетах «Циркон» и том, что Россия имеет военное влияние для победы над любым из потенциальных агрессоров.

США

В то время как британцы большей частью восхищались красотой российского морского парада, американцы без сантиментов занялись разбором технической составляющей: рассказали о том, каким оружием похвастался российский лидер, а также не забыли о том, что происходит на Украине.

На первый взгляд может показаться, что американцы российское торжество в честь дня ВМФ рассматривают как способ узнать о планах России, обвинить во всех мировых проблемах Путина, и рассказать про то, что происходит на Украине. Кажется, что журналисты издания Newsweek услышали из всех слов российского лидера только про крылатые гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Германия

Немцы подошли к параду ВМФ РФ практично, но при этом вскользь упомянули о том, какого величия и красоты достигло российское торжество. Вектор внимания немецкая пресса устремляет в сторону политики: на какую долю геополитического влияния претендует Россия. При том враждебного настроя к российскому лидеру у немецких журналистов нет, однако красной нитью проходит в словах журналистов конфронтация между США и Россией.

«В 55-страничном документе (речь идет о Морской доктрине России - Прим. ред.) говорится, что США хотят ограничить доступ России к ресурсам Мирового океана, стремясь доминировать в океанах. Кроме того, подход НАТО к границам России представляет угрозу. Однако ВМФ России способен „нанести сокрушительный контрудар любому, кто решит нарушить наш суверенитет и свободу“, сказал Путин. При этом военная техника „постоянно совершенствуется“», — пишет The Spiegel.

Испания

Испанские журналисты первым делом принялись рассуждать о представленной Путиным на параде ВМФ гиперзвуковой ракете «Циркон», а также о конфликте между Россией и США и о претензиях на доминирование в Мировом океане. Тщательнее всего испанцы изучили то, что им известно о гиперзвуковой ракете «Циркон». Увлекшись рассуждениями касательно конфронтации США и России испанские журналисты не забыли про сам парад, но и тут, отмечая грандиозность и масштаб торжества, принялись считать сколько кораблей, лодок и катеров, а также самолетов поучаствовали в мероприятии

«В воскресном военно-морском параде в бывшей царской столице и на острове Кронштадт приняли участие более 40 кораблей, подводных лодок и катеров, 42 самолета и более 3 500 солдат», — сказано в материале испанского издания El Pais.

Всех покорил «Циркон»

Больший резонанс в мировом сообществе по случаю празднования дня ВМФ РФ вызвали гиперзвуковые ракеты «Циркон» и подписанная президентом России доктрина, которую охарактеризовали как «амбиции России стать великой морской державой». Больше всего слова Путина на параде взволновали американских журналистов, а вот британцы почему-то к торжеству и демонстрации военной мощи отнеслись отстраненно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по сложившейся традиции в последнее воскресенье июля в Санкт-Петербурге проходит торжественный парад в честь Дня Военно-морского флота. Однако этот праздник отмечается во всех уголках России: посмотреть на масштабные парады и красочные фейерверки собираются граждане всех возрастов и профессий.