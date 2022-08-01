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Дом без окон не осветит Солнце. Китайский совет дня на понедельник, 1 августа

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 49

Сегодня энергии будут помогать легко и спокойно делать важные дела. В ряде областей этим нужно воспользоваться в первую очередь.

Дом без окон не осветит Солнце. Китайский совет дня на понедельник, 1 августа

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 25 июля?

Этот понедельник вы проведете в работе. Повседневных дел будет столько, что еле удаться разгрести их к вечеру. И повезет тем, кто будет готов отдаться рабочей рутине без остатка.

Совет дня — найдите в понедельник время для планирования. Это может быть стратегическая сессия для бизнеса или час визуализации ваших личных целей. Сильный Огонь в карте дня позволит заглянуть дальше и глубже, чем вам удавалось раньше.

Предостережение дня: те, кому стихия Огня не полезна, поумерьте активность. Особенно стоит беречь сердечно-сосудистую систему. Если вы знаете о своих потенциальных проблемах с сердцем, лучше перестрахуйтесь.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Дом без окон не осветит Солнце. Китайский совет дня на понедельник, 1 авг...

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