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«Болезнь не такая редкая»: врач Мясников оценил шансы на выздоровление Чубайса

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Врач Мясников оценил шансы на выздоровление Чубайса

«Болезнь не такая редкая»: врач Мясников оценил шансы на выздоровление Чубайса

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Экс-глава «Роснано» находится в реанимации. У него диагностировали синдром Гийена-Барре, при котором сначала немеют руки и ноги, а впоследствии возможен и полный паралич.

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс несколько дней назад был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом «синдром Гийена-Барре». Российский врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников оценил шансы на выживаемость политика.

Как объяснил в своем Telegram-канале специалист, при заболевании поражается несколько периферических нервов, что приводит сначала с слабости в конечностях, а после и высок риск паралича.

«Самое опасное, что часто отказывают мышцы, при помощи которых мы дышим, и может развиваться паралич дыхания», — объяснил Мясников.

Что именно могло стать причиной возникновения опасной болезни у Чубайса, неизвестно. Но чаще всего к провоцирующим факторам относят бактериальную или вирусную инфекции.

«На эти вирусы или бактерии вырабатываются антитела, которые по каким-то причинам путают сигнал „свой-чужой“ и начинают поражать не вирусы, а собственные клетки», — добавил врач.

В случае с Чубайсом были атакованы клетки периферических нервов. В результате чего они потеряли свои функции. Чтобы помочь организму справиться с опасной болезнью, медики вводят в организм человека иммуноглобулин, проводят обмен плазмы и обеспечивают пациенту дыхание, ведь из-за паралича многие нуждаются к подключению аппарата искусственной вентиляции легких.

«Чем человек старше, тем тяжелее все протекает. Смертность от трех до семи %, у тех, кто на ИВЛ — 20%, последствия паралича остаются у почти половины пациентов на долгое время», — добавил Мясников.

При этом болезнь не редкая. В российских больницах врачи сталкиваются с ней несколько раз в месяц.

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