Лучше, чем в театре: оперу «Юнона и Авось» показали на Дворцовой площади в День ВМФ

Невероятное зрелище захватывало дух: жители и гости Северной столицы были в полном восторге!

В центре Петербурга, на Дворцовой площади, представили легендарную рок-оперу «Юнона и Авось». Это стало подарком жителям и гостям Северной столицы ко дню Военно-морского флота. Ведь главный герой постановки — Николай Резанов — реальный исторический персонаж, офицер российского императорского флота. Его роль в спектакле исполнил Александр Маршалл.

Вместе со звездами российской эстрады и оперы на сцену вышли прославленные творческие коллективы: ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова, Центральный военный оркестр Минобороны, а также артисты театра Алексея Рыбникова. Такой необычный состав, по мнению зрителей, пришедших на Дворцовую, придал знаменитой рок-опере особый шарм.