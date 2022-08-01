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Наглые до ужаса: политолог пословицей описал претензии Киева на возврат имущества СССР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 805

Политолог Мухин назвал наглостью претензии Украины на имущество СССР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Российский эксперт прокомментировал громкое заявление украинского посла в Великобритании.

Претензии Киева на треть зарубежного имущества Советского Союза можно охарактеризовать пословицей «Наглость города берет». Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал политолог Алексей Мухин, комментируя соответствующее заявление украинского посла в Великобритании.

«Претензии к России иначе, как наглостью, не назовешь, потому что украинская сторона, видимо, пытается сейчас организовать любые возможности финансовых и имущественных поступлений в свой адрес. При этом она не выполняет взятых на себя обязательств. Причем она и раньше так делала, и на данном этапе», — заявил Мухин.

По его словам, действия Украины в данном случае не попадают под протоколы международного права и не могут быть исполнены, что бы в Киеве ни хотели.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что его страна требует от России вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества бывшего СССР, которое «незаконно» оказалось у Москвы. Речь в первую очередь идет о помещениях в Великобритании.

При этом посол признал, что после развала СССР Россия взяла на себя все долги Союза в обмен на его зарубежное имущество. Однако Украина, согласившись с этим решением, не ратифицировала документы, поэтому сейчас якобы вполне может требовать имущество.

В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина и еще ряд бывших союзных республик до сих пор не выполнили обязательство вернуть России зарубежные активы СССР в обмен на погашение их внешнего долга.

В Киеве и тогда сослались на то, что договор о передаче активов взамен на выплату долга не был ратифицирован Украиной, а значит и говорить о невыполнении каких-либо обязательств нет оснований.

Между тем доля Украины в общей сумме долга и активов Советского Союза, согласно Договору о правопреемстве по внешнему госдолгу и активам СССР от 1991 года, составляет 16,37%. И Москва в отличие от Киева свои обязательства по выплате долга Незалежной выполнила.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только его страна может претендовать на наследие Киевской Руси.

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