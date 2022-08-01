Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Daily Mail поймали на фейке о «российских» минах «Лепесток»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 137

Daily Mail опубликовал фейк о «российских» минах «Лепесток» в Донецке

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; Telegram / vestifmplus

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Британский таблоид в очередной раз попытался списать зверства украинских боевиков на ВС РФ.

Британское издание Daily Mail уличили в очередной фейковой публикации о российских военных, которые якобы разбрасывают мины «Лепесток» по «всей Украине».

Таблоид опубликовал видео, на котором, по словам британских журналистов, «украинские находчивые солдаты уничтожают» опасные российские мины. На самом деле кадры сняты в Донецкой народной республике (ДНР), где местные жители нейтрализуют украинские «Лепестки».

Уже в течение нескольких дней Украина обстреливает Донецк кассетными снарядами, начиненными противопехотными фугасными минами (ПФМ-1), называемыми также «Лепесток». Это боеприпасы нажимного действия, которые при взрыве, как правило, не убивают, а калечат человека. Согласно Оттавской конвенции, которую подписала в 2005 году и Украина, применение и производство этих мин запрещено. Иными словами, используя «Лепестки», украинские военные нарушают международные обязательства своего государства.

Очередной такой обстрел состоялся накануне. Большая часть снарядов с «Лепестками» упала в центре Донецка. Сразу после обстрела несколько машин подорвались. Кроме того, дворы и детские площадки оказались усеяны минами.

Ранее 5-tv.ru показал, как российские саперы зачищают жилые кварталы Донецка от мин «Лепесток».

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