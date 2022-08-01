Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Трамп назвал роковую ошибку Зеленского в отношениях с Путиным

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 102

Экс-президент США Трамп: Киеву следовало договориться с Путиным и отказаться от вступления в НАТО

Трамп назвал роковую ошибку Зеленского в отношениях с Путиным

Фото: Instagram* / zelenskiy_official

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Бывший американский лидер считает, что украинский президент упустил шанс сохранить страну.

Лидеру Украины Владимиру Зеленскому нужно было договариваться с российским президентом Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show.

«Как минимум, они должны были бы заключить сделку. Они могли отдать Крым. Они могли бы сделать что-то с НАТО, сказать — хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО, и тогда бы у них была бы страна. Потому что, я считаю, Путин хотел достичь соглашения. А теперь, я думаю, он не хочет, теперь ситуация стала намного сложнее», — сказал Трамп.

На днях режиссер сериала «Твин Пикс» Дэвид Линч в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что Зеленскому нужно выпить «по паре кружек пива» с Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что читатели немецкого издания Die Welt возмутились очередному требованию Владимира Зеленского от Германии поставить Киеву ПВО и призвали его как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+24° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
62.05
0.74 63.25
0.68
Точный гороскоп на август — 2022 для всех знаков зодиака

Последние новости

23:30
Врач заподозрила у Байдена синдром Гийена-Барре, который подкосил Чубайса
23:20
«Петушиная задиристость»: Кушанашвили объяснил, почему скандалы идут на пользу Собчак
23:00
Трамп назвал роковую ошибку Зеленского в отношениях с Путиным
22:44
«Зажрались»: Клава Кока показала дом участников группы Little Big в США
22:26
Две девочки получили серьезные травмы на аттракционе в Нижнем Новгороде
22:09
Фанаты Шатунова рассказали о нападении на вдову музыканта в Германии

Сейчас читают

Одно случайное слово полностью уничтожило авторитет Байдена
Нужен диалог! Пригожин призвал проводить патриотические беседы со звездами
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года
«Я уже не та»: покинувшая Россию Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год