«Был шокирован»: президента Польши возмутил звонок Меркель Путину
Глава Польши Дуда заявил, что был шокирован звонком Меркель Путину из-за СП-2 в 2021-м
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политик считает, что все проблемы Польши в дипломатии вытекают из одной причины — необходимого Европе российского газопровода.
Президент Польши Анджей Дуда был крайне удивлен после звонка экс-канцлера Германии Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину. Такое заявление польский лидер сделал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Анджей Дуда напомнил, что в прошлом году США и ФРГ подписали документ, согласно которому для реализации газопровода «Северный поток-2» нужно обеспечить поставку газа через Украину после 2024 года. В ходе этого соглашения Вашингтон отказался противодействовать работе «Северного потока». По словам главы Польши, в этот же вечер Меркель стала звонить Путину, а он сам был в шоке.
«В 2021 году последовало соглашение между президентом Байденом и Меркель, согласно которому Вашингтон отказался от противодействия „Северному потоку-2“, и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе», — заявил Дуда.
Также он добавил, что в настоящее время отношения между Польшей и Германией находятся в наихудшем состоянии с 1990 года. И как считает Дуда, главная проблема — «Северный поток».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти ФРГ признали, что находятся в зависимости от российского газа, а немецкая экономика находится на грани полного краха.
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