Глава Польши Дуда заявил, что был шокирован звонком Меркель Путину из-за СП-2 в 2021-м

«Был шокирован»: президента Польши возмутил звонок Меркель Путину

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Северный поток

Политик считает, что все проблемы Польши в дипломатии вытекают из одной причины — необходимого Европе российского газопровода.

Президент Польши Анджей Дуда был крайне удивлен после звонка экс-канцлера Германии Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину. Такое заявление польский лидер сделал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Анджей Дуда напомнил, что в прошлом году США и ФРГ подписали документ, согласно которому для реализации газопровода «Северный поток-2» нужно обеспечить поставку газа через Украину после 2024 года. В ходе этого соглашения Вашингтон отказался противодействовать работе «Северного потока». По словам главы Польши, в этот же вечер Меркель стала звонить Путину, а он сам был в шоке.

«В 2021 году последовало соглашение между президентом Байденом и Меркель, согласно которому Вашингтон отказался от противодействия „Северному потоку-2“, и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе», — заявил Дуда.

Также он добавил, что в настоящее время отношения между Польшей и Германией находятся в наихудшем состоянии с 1990 года. И как считает Дуда, главная проблема — «Северный поток».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти ФРГ признали, что находятся в зависимости от российского газа, а немецкая экономика находится на грани полного краха.

Тема:
Северный поток
1 авг
«Ищут пожарные, ищет милиция»: Гаспарян высмеял кабмин ФРГ за «потерю» турбины
28 июл
Поставки газа через «Северный поток» и Украину 28 июля ожидаются прежними
28 июл
Главы семи городов немецкого Рюгена призвали задействовать «Северный поток—2»
27 июл
«Газпром» заявил о невыполнении Siemens ремонта двигателей «Северного потока»
27 июл
Поставки газа по «Северному потоку» снизились до 20%
20 июл
Газпром не получал документы от Siemens по турбине для «Северного потока»
20 июл
Жители Германии требуют правительство ФРГ запустить «Северный поток — 2»
18 июл
Выстрел в легкие: как Европа замерзнет без российского газа
7 июл
Германия призывает Канаду отдать ей турбину газопровода «Северный поток»
6 июл
Пушков усомнился в необходимости войти в положение ФРГ по «Северному потоку-2»
+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
62.05
0.74 63.25
0.68
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 2 августа

Последние новости

8:48
Что ждет США в случае визита Пелоси на Тайвань
8:33
Мы не графья: уехавший из России Петросян обосновался в Турции
8:11
Эндокринолог рассказала, почему при диабете может застаиваться пища в желудке
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 2 августа
7:59
Новый путь и новые преграды: как российские туристы пытаются попасть в Европу
7:50
«Был шокирован»: президента Польши возмутил звонок Меркель Путину

Сейчас читают

Хватит рыдать: Чулпан Хаматова пожаловалась на предательство коллег из России
«Сейчас было помощнее»: как артиллерия «успокаивает» ВСУ в Авдеевке
Врач заподозрила у Байдена синдром Гийена-Барре, который подкосил Чубайса
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год