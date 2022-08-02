Макгрегор о шансах США в войне с Китаем: «Глуп корабль, сразившийся с крепостью»

Армия США не готова к войне с Китаем, и ей не победить. Такое заявление сделал экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, комментируя возможность прямого боестолкновения из-за ситуации вокруг Тайваня.

«Мы к этому не готовы. Мы находимся слишком далеко, у нас нет логистической инфраструктуры, и, честно говоря, есть старая поговорка, которую всем надо помнить: глуп корабль, сразившийся с крепостью. Нам придется сражаться с Китаем с моря, и нам не победить. Китай может поглотить все, что мы в него сбросим, и китайцы будут счастливо сидеть и ждать, пока мы будем преодолевать тысячи миль, чтобы до них добраться, а потом нас потопят», — заявил эксперт в эфире FoxNews.

Макгрегор напомнил, что во время Второй мировой войны Тайвань стал аэродромом и плацдармом для армии Японской империи, откуда она вторгалась на территорию Китая. Поэтому сегодня Пекин не позволит Тайваню превратиться в «гарнизонное государство» для американских вооруженных сил.

Бывший военный подчеркнул, что в ситуации с Тайванем правительство США наступает на те же грабли, что и ранее на Украине.

«Администрация Байдена и его предшественники относились с полным презрением ко всему, что российские власти говорили последние 15 лет про Украину. И сейчас они это повторяют, а мы видим, как „хорошо“ идут дела на Украине. Русские всегда говорили серьезно. А теперь мы провоцируем китайцев по вопросу, который как минимум им так же стратегически важен», — сказал Макгрегор.

Он резко раскритиковал нынешнюю администрацию Белого дома, которая, по его мнению, не способна «продвигать американские интересы с наименьшим ущербом для американского народа».

«Это самая бессмысленная и безответственная администрация США в истории. У нас нет никого, кого можно было бы назвать государственным деятелем. У власти группа позеров, которые встают в позу, а это совсем не государственное управление», — резюмировал Макгрегор.

Ранее в этот день официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что ответ Китая в случае визита официального представителя США Нэнси Пелоси на Тайвань будет «решительным и жестким».

Одновременно два авианосца, состоящих на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК), вышли в море. Предполагается, что суда могут направить в район Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй Нэнси Пелоси. При этом в акватории к юго-востоку от Тайваня уже находится американский авианосец «Рональд Рейган» с ударной группой сопровождения.

В Китае уже отмечали, что визит Пелоси несет угрозу для суверенитета и территориальной целостности страны, поэтому такой шаг со стороны США неизбежно будет иметь серьезные последствия для двусторонних отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ждет США в случае визита Пелоси на Тайвань.