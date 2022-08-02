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Авианосцы КНР вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 50

Китайские власти неоднократно предупреждали США о последствиях официального визита на остров.

Авианосцы КНР вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань

Фото: www.globallookpress.com / Mc3 Jason TarletonU.S. Navy

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Два авианосца, состоящих на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК), вышли в море. Об этом пишет издание Apple Daily.

Корабли «Ляонин» и «Шаньдун» отбыли из портов Циндао и Санья. Предполагаются, что судна могут направить в район Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

При этом на данный момент в акватории к юго-востоку от Тайваня находится американский авианосей «Рональд Рейган с ударной группой сопровождения. Помимо того, после отправления авианосцев из Штатов в сторону острова, китайские военные объявили об учениях со стрельбой.

Визит Пелоси запланирован на 2 августа. Хотя в официальном графике политика поездка не значится, СМИ уже передали подробности посещения острова в деталях. В Тайвань прибудет делегация из шести человек, представляющих Демократическую партию США. На следующий день Пелоси встретится с руководителем администрации Цай Инвэнь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какими последствиями для США обернется визит Пелоси против воли Пекина.

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