Что ждет США в случае визита Пелоси на Тайвань

У США нет хорошего выхода из ситуации с поездкой Пелоси на Тайвань против воли Китая.

Все громче протесты на высшем уровне из-за предстоящего визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Официально Тайбэя нет в ее маршруте, но на месте, все, кажется, уже расписано по минутам. Телеканалы в Тайване сообщают, что спецборт спикера палаты представителей США приземлится у них в 22:30. Она переночует в отеле. Кстати, номер уже забронирован.

А на следующее утро назначена встреча с главой тайваньской администрации и выступление в парламенте острова. Как реагирует официальный Пекин на эти новости и почему для самой Пелоси теперь и прилететь, и не прилететь одинаково плохо, расскажет Дмитрий Вахницкий.

Отель «Grand Hyatt», Тайбэй, столица Тайваня. Один из номеров, по сообщениям СМИ, уже забронирован для спикера нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси, которую ожидают сегодня. Вопреки многочисленным и однозначным протестам официального Китая, который считает остров своей суверенной территорией. Вот как это объясняют американские политтехнологи.

«Принципиально, я думаю, что немногие в Вашингтоне считают хорошей идеей давать Китаю эффективное вето на то, когда и кого имеют права посещать американские граждане, особенно официальные лица из Белого Дома», — пояснил политику США управляющий директор и старший политический аналитик Longview Global Дьюардрик Макнил.

Впрочем, официально факт визита до сих пор не подтвердили ни представители Тайваня, ни сама Нэнси Пелоси, как будто стесняясь заявить об этом открыто. В Вашингтоне тоже нет единой позиции. Видимо, как и понимания, куда занесет спикера.

До начала азиатского турне говорили, что не исключают посещения Тайваня. Но без конкретики. Тайна не развеялась даже после вылета Пелоси с авиабазы «Эндрюс» — тогда за ее самолетом в реальном времени следили 100 тысяч человек, пока военный джет не пропал с радаров.

Ясность будто появилась накануне — Пелоси сама озвучила маршрут азиатского турне, и там не было Тайваня. А теперь — по сообщениям СМИ, есть. Но в Госдепе упорно ничего не объясняют. Ограничиваясь комментариями: «она все решит сама».

«Если спикер все-таки решит посетить страну, а Китай попытается создать какой-то кризис или иным образом обострить напряженность, это будет вина Пекина. Мы надеемся, что если спикер решит посетить Тайвань, Китай будет действовать ответственно и не будет участвовать в эскалации», — заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

История с туром Пелоси настолько обострила ситуацию в регионе, что лидер КНР и президент США провели первые за четыре месяца телефонные переговоры, которые длились больше двух часов. И Си Цзиньпин заявил Джо Байдену: «не играйте с огнем, обожжетесь!». В Вашингтоне покивали и продолжили гнуть свою линию. Сегодня очередное предупреждение прозвучало от МИДа КНР.

«Что должны сделать США, так это соблюдать принцип „одного Китая“ и три совместных китайско-американских коммюнике, выполнить обещание президента Байдена не поддерживать попытки отделения Тайваня и не организовывать никакого визита спикера Пелоси на Тайвань», — предупредил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Лучше всего то, что происходит вокруг Тайваня, пока Пелоси мечется по региону, демонстрирует повышенная военная активность.

Военные силы в регионе: Военные объекты США — по одной базе ВВС в Сингапуре и на острове Гуам, две — в Южной Корее и три — в Японии. Ближайшая к Тайваню — на Окинаве.

Прямо сейчас в море находится авианосец «Рональд Рейган» с ударной группой сопровождения. Он выдвинулся к Тайваню со стороны Манилы. Десантный корабль USS Tripoli уже у Тайваня, USS America — на уровне Шанхая, ближе к Японии.

Из-за тайваньских учений, имитирующих вторжение Китая, офицерам и солдатам отменили отпуска, мобилизованы силы ПВО. На материке, прямо напротив острова, располагаются китайские зенитно-ракетная бригада, 14-я истребительная дивизия и бригада беспилотных летательных аппаратов. Также сообщается, что авианосец ВМС Китая «Шаньдун» покинул военный док на Хайнане и вышел в море.

Но власти США продолжают делать вид, что ничего не происходит. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби прямо заявил — Вашингтоне не поддерживает независимость Тайваня и против любых изменений статуса-кво. Но как тогда назвать визит третьего лица в государстве на территорию Китая, если сам Китай против, как не посягательство на территориальную целостность?

Вообще, такое ощущение, что Пелоси просто не могут контролировать в родной демократической партии, представители которой сейчас управляют Штатами. Журналисты задали Кирби прямой вопрос: «Даже президент Байден не рекомендовал Пелоси лететь на Тайвань. Что происходит?» Внятного ответа нет.

«Я не знаю, что ее уговаривали не идти, кто убеждал ее не идти? Спикер принимает свои собственные решения. И то, что мы сделали, это предоставили ей контекст, факты анализа, информацию, чтобы она могла принять наилучшее возможное решение. за каждую остановку на своем пути», — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Командование Восточного военного округа КНР опубликовало твит: «Мы готовы похоронить любого вторгшегося врага». И будто в подтверждение в интернете появился вот такой ролик — официально, в честь юбилея Народно-освободительной армии. Но все все понимают.

При этом спор Китая и Тайваня — далеко не единственная проблема в этих широтах. В Южно-Китайском море и без этого ситуация так накалена — только спичку брось! И безрассудство США как раз может поджечь регион.

Впрочем, медиа-компания вокруг азиатского турне Нэнси Пелоси развивалась так хаотично, что теперь у США нет хорошего выхода из ситуации. Если спикер на Тайвань все же попадет — в нынешней ситуации это будет выглядеть слабостью. Вместо того, чтобы громко объявить о своем визите и полететь, наплевав на чье-то несогласие, как всегда делали Штаты, только обрывочная информация в СМИ.

Если Пелоси не попадет на Тайвань, гегемон и вовсе потеряет лицо. И это будет очередной пример крушения старого мира — после позорного выхода из Афганистана и последних неудачных турне Байдена в Индию и Садовскую Аравию.